Трамп по возвращении с Генассамблеи ООН заявил, что мир снова зауважал США (видео)

Он также добавил, что США снова начали «побеждать».

Американский президент Дональд Трамп по возвращении с Генассамблеи ООН заявил, что мир снова зауважал США. Об этом сообщает Fox News.

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По его словам, мировые лидеры с уважением относятся к США. Он также добавил, что США снова начали «побеждать».

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Германии Хайко Маас раскритиковал лозунг Трампа «Америка превыше всего».

По его словам, лозунг Трампа не подходит для решения мировых проблем.