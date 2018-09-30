Трамп по возвращении с Генассамблеи ООН заявил, что мир снова зауважал США (видео)
06:58, 30 сентября 2018Мир
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Он также добавил, что США снова начали «побеждать».
Иллюстрация REUTERS
Американский президент Дональд Трамп по возвращении с Генассамблеи ООН заявил, что мир снова зауважал США. Об этом сообщает Fox News.
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По его словам, мировые лидеры с уважением относятся к США. Он также добавил, что США снова начали «побеждать».
Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Германии Хайко Маас раскритиковал лозунг Трампа «Америка превыше всего».
По его словам, лозунг Трампа не подходит для решения мировых проблем.
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