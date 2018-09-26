Der Spiegel: Украина теряет сотни миллионов евро из-за налогового мошенничества

Во всем виновата система так называемого трансфертного ценообразования.

Ежегодно Украина теряет около 750 миллионов евро из-за сомнительных налоговых поблажек. Об этом свидетельствует отчет, который подготовила группа «Левых» и «Зеленых» в Европейском парламенте.

«Результаты нашего исследования показали, что за прошедшие три года (с 2015 до 2017 года) экспорт железной руды из Украины был недооценен минимум на 20%», - цитирует отчет Der Spiegel, который основан на официальных данных украинских налоговых органов.

Читайте такжеСчетная палата: доходы госбюджета-2019 можно увеличить почти на 18 миллиардов

Немецкое издание отмечает, что странные манипуляции происходят не только с железной рудой, но и со сталью и аграрной продукцией. Таким образом, Украина теряет около трех четвертей от миллиарда евро налогов ежегодно.

Издание отмечает, что чаще всего в Украине уклоняются от уплаты налогов через так называемую систему трансфертного ценообразования. Согласно ей, одна компания из страны с высоким уровнем налогообложения, например, из Украины, продает свою продукцию другой компании в стране с меньшими налогами по «внутренней» цене, которая ниже рыночной. В результате правительство Украины облагает меньшие доходы.

Читайте такжеВ Украине обнаружили более 5 тысяч неофициальных сотрудников

Издание отмечает, что это довольно значительные потери для страны, учитывая то, что ЕС с 2014 года через все программы поддержки передал Киеву 11 миллиардов евро помощи. И это большая сумма, если учитывать то, что весь годовой ВВП Украины оценивается в около 92 миллиарда евро.

Издание замечает, что возникают сомнения, разумно ли были инвестированы европейские деньги в Украине, учитывая налоговые манипуляции. Однако, в ЕС не хотят слишком остро критиковать Киев потому, что ему приходится обороняться от агрессии России.