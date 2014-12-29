Агентство Reuters представило лучшие фото 2014 года: каждое десятое из Украины
17:46, 29 декабря 2014Мир
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Агентство Reuters опубликовало лучшие фото за прошедший год. Традиционно в центре внимания фоторафов - массовые протесты, вооруженные конфликты и стихийные бедствия.
REUTERS
Несколько снимков - 4 из 49 - сделаны в Украине.
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