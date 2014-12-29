Агентство Reuters представило лучшие фото 2014 года: каждое десятое из Украины

17:46, 29 декабря 2014
Мир
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Агентство Reuters опубликовало лучшие фото за прошедший год. Традиционно в центре внимания фоторафов - массовые протесты, вооруженные конфликты и стихийные бедствия. 

REUTERS

Несколько снимков - 4 из 49 - сделаны в Украине.

Читайте такжеЛегендарный обмен взглядами Обамы и Путина попал в список лучших роликов Coub 2014 года (видео)Также в список избранных попали фотографии с Олимпийских Игр, чемпионата мира по футболу, презентации Apple, извержения вулкана на Гаваях, катастрофы корейского парома Севоль, протестов в Фергюсоне и много других.

Истребитель пролетает над украинскими военнослужащими, Краматорск, 16 апреля 2014 года
Истребитель пролетает над украинскими военнослужащими, Краматорск, 16 апреля 2014 года /  © REUTERS
Участники Евромайдана во время столкновений с милицией, Киев, 22 января 2014 года
Участники Евромайдана во время столкновений с милицией, Киев, 22 января 2014 года /  © REUTERS
Женщины наблюдают за военными без опознавательных знаков, вероятно российскими, возле украинской военной части под Перевальным, Крым, 5 марта 2014 года
Женщины наблюдают за военными без опознавательных знаков, вероятно российскими, возле украинской военной части под Перевальным, Крым, 5 марта 2014 года /  © REUTERS
Сотрудник МЧС на месте катастрофы малайзийского Боинга, Донецкая область, 17 июля 2014 года
Сотрудник МЧС на месте катастрофы малайзийского Боинга, Донецкая область, 17 июля 2014 года /  © REUTERS
Серфер покоряет огромную волну у побережья Португалии, 11 декабря 2014 года
Серфер покоряет огромную волну у побережья Португалии, 11 декабря 2014 года /  © REUTERS
Солауреат Нобелевской премии мира Малала Юсуфзаи в Бирмингеме, Англия, 10 октября 2014 года
Солауреат Нобелевской премии мира Малала Юсуфзаи в Бирмингеме, Англия, 10 октября 2014 года /  © REUTERS
Заложница сиднейского террориста, которому удалось выбежать из захваченного кафе, 15 декабря 2014
Заложница сиднейского террориста, которому удалось выбежать из захваченного кафе, 15 декабря 2014 /  © REUTERS
Агент спецслужб США во время тревоги в Белом доме, 19 сентября 2014 года
Агент спецслужб США во время тревоги в Белом доме, 19 сентября 2014 года /  © REUTERS
Лидер КНДР Ким Чен Ын смотрит баскетбольный матч между бывшими игроками НБА и сборной Северной Кореи в присутствии легендарного игрока Денниса Родмана, 9 января 2014 года
Лидер КНДР Ким Чен Ын смотрит баскетбольный матч между бывшими игроками НБА и сборной Северной Кореи в присутствии легендарного игрока Денниса Родмана, 9 января 2014 года /  © REUTERS
Разрушенные оползнем дома в Калифорнии, 12 декабря 2014 года
Разрушенные оползнем дома в Калифорнии, 12 декабря 2014 года /  © REUTERS
Нераскрытое олимпийское кольцо во время открытия Олимпиады-2014 в Сочи, Россия, 7 февраля 2014 года
Нераскрытое олимпийское кольцо во время открытия Олимпиады-2014 в Сочи, Россия, 7 февраля 2014 года /  © REUTERS
Строители пытаются направить лаву в обход жилых домов после извержения вулкана на Гавайях, 29 октября 2014 года
Строители пытаются направить лаву в обход жилых домов после извержения вулкана на Гавайях, 29 октября 2014 года /  © REUTERS
Покрытый причудливыми ледяными скульптурами Ниагарский водопад, США, 8 января 2014 года
Покрытый причудливыми ледяными скульптурами Ниагарский водопад, США, 8 января 2014 года /  © REUTERS
Участник протестов в Фергюсоне, США, 25 ноября 2014 года
Участник протестов в Фергюсоне, США, 25 ноября 2014 года /  © REUTERS
Разрушенный торнадо пригород Вилонии, Арканзас, США, 28 апреля 2014 года
Разрушенный торнадо пригород Вилонии, Арканзас, США, 28 апреля 2014 года /  © REUTERS
Сборная Германии по футболу празднует победу в чемпионате мира, Рио-де-Жанейро, 13 июля 2014 года
Сборная Германии по футболу празднует победу в чемпионате мира, Рио-де-Жанейро, 13 июля 2014 года /  © REUTERS
Обвиняемый в убийстве подруги паралимпиец Оскар Писториус во время судебного заседания, Претория, ЮАР, 11 сентября 2014 года
Обвиняемый в убийстве подруги паралимпиец Оскар Писториус во время судебного заседания, Претория, ЮАР, 11 сентября 2014 года /  © REUTERS
Либерийские медики готовятся убрать с улицы тело умершего от лихорадки Эбола, Либерия, 17 августа 2014 года
Либерийские медики готовятся убрать с улицы тело умершего от лихорадки Эбола, Либерия, 17 августа 2014 года /  © REUTERS
Боевики Исламского государства на улицах захваченного города в Сирии, 30 июня 2014 года
Боевики Исламского государства на улицах захваченного города в Сирии, 30 июня 2014 года /  © REUTERS
Презентация Apple Watch, США, Калифорния, 9 сентября 2014 года
Презентация Apple Watch, США, Калифорния, 9 сентября 2014 года /  © REUTERS
Участник протестов в Гонконге, 28 сентября 2014 года
Участник протестов в Гонконге, 28 сентября 2014 года /  © REUTERS
Родственница пассажира пропавшего самолета Малайзийских авиалиний MH370, Пекин, 8 марта 2014
Родственница пассажира пропавшего самолета Малайзийских авиалиний MH370, Пекин, 8 марта 2014 /  © REUTERS
Маленькая беженка-езидка на иракско-сирийской границе, 13 августа 2014 года
Маленькая беженка-езидка на иракско-сирийской границе, 13 августа 2014 года /  © REUTERS
В море тонет южнокорейский паром Севоль, 16 апреля 2014 года
В море тонет южнокорейский паром Севоль, 16 апреля 2014 года /  © REUTERS
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