Трамп и Макрон охладели друг к другу - СМИ

Макрон изменил отношение к Трампу.

Президент США Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон отказались от дружеских объятий и любезностей.

В понедельник, 24 сентября, президенты встретились в Нью-Йорке на полях 73-й сессии Генассамблеи. Об этом пишет Associated Press.

После дежурного рукопожатия лидеры стран сразу перешли к делу, обсудив вопросы ядерной сделки с Ираном, Сирии и торговлю между США и Евросоюзом.

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Несмотря на небольшое «похолодание» в отношениях Трампа и Макрона, они по-прежнему настроены дружелюбно, подчеркивает агентство. Однако «броманс» (тесные дружеские отношения мужчин), о котором ранее часто писали СМИ, между ними мог сойти на нет.

Associated Press еще месяцем ранее отмечало, что Макрон изменил отношение к Трампу. В частности, это отразилось в его речи, в которой он обратил особое внимание на первоочередность интересов Евросоюза.