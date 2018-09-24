Болтон назвал разрыв ядерного соглашения с Ираном "самым значимым свершением Трампа"

По словам Болтона, за плечами Трампа еще один «год свершений».

Помощник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон рассказал, что считает самым важным достижением Трампа на посту главы государства.

По словам Болтона, за плечами Трампа еще один «год свершений». Об этом он сказал в интервью Fox News.

«Я считаю, что одним из самых значимых его свершений был выход из никудышной сделки с Ираном», — заявил Болтон.

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Он добавил, что Трамп боролся с этой сделкой еще в 2016 году. По мнению Болтона, указанное соглашение было наихудшим в истории страны.

Ранее госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео посоветовал чиновникам, которые не согласны с политикой президента страны Дональда Трампа, уйти со своих постов.