Politico: На Востоке Украины один неверный шаг может стоить жизни

Украина стала одной из самых заминированных стран мира.

Оксана Нежальская пришла в сознание через пять дней после того, как впала в кому. Шокированная, она почувствовала, как ее тело пульсирует от боли. В комнате было жарко. Врач наклонился над ней и сказал, что она пострадала от взрыва мины.

Нежальская отвела взгляд от врача и осмотрела свое изрезанное шрапнелью тело. Только тогда она заметила, что правой ноги нет. Через четыре месяца женщина потеряла и левую ногу тоже, пишет Politico.

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После начала войны на Востоке Украины в 2014 году огромное количество мин и неразорванных боеприпасов, которыми усеяны периферийные территории, убили более 600 человек. По меньшей мере тысяча жителей получили очень серьезные ранения, как Нежальская. Никто не может точно сказать о масштабах минирования. Но в украинском Министерстве обороны говорят, что речь идет о примерно 16 тысяч квадратных километров, усеянных минами, растяжками и взрывными ловушками. Некоторые эксперты говорят, что эта цифра преувеличена. Но все соглашаются, что проблема долгосрочная.

«Нет сомнения, что Украина сегодня одна из самых заминированных стран в мире», - сказал глава программы по разминированию на Донбассе HALO Trust Юрий Шахраманян.

Даже если бы война закончилась завтра, на обезвреживание всех снарядов и мин понадобились бы десятилетия. Несмотря на регулярные взрывы, усилия по разминированию не продвинулись сильно вперед, поскольку боевые действия продолжаются. Согласно информации ЮНИСЕФ, каждый день один ребенок погибает или получает ранения по обе стороны от линии разграничения. Главным виновником этого стали наземные мины и снаряды, которые не взорвались. Именно они стали причиной гибели более 100 детей, оставив еще больше с увечьями на всю жизнь.

«Вдоль линии разграничения тысячи неразорванных снарядов, видимых и невидимых. Стороны не просто не разминируют территории, они на самом деле закладывают еще больше мин», - сказал заместитель председателя мониторинговой миссии ОБСЕ Александер Хуг.

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Гуманитарные группы, которые занимаются ликвидацией угрозы, редко получают доступ к территориям, где угроза наибольшая – до 280-мильной буферной зоны между сторонами. Когда же им разрешают ступить на минное поле, гражданские мужчины и женщины одевают бронежилеты и защитные маски, прежде чем начать медленно продвигаться через опасные территории. Опасность заставляет их двигаться очень осторожно, тщательно удаляя сорняки и сканируя территорию металлоискателями. Все время они выискивают растяжки, к которым могут быть присоединены различные взрывные устройства: от противотанковых мин ТМ-62 до осколочных ОЗМ-72.

Две главные гражданские группы: HALO Trust and the Danish Demining Group, - за много месяцев интенсивной работы разминировали лишь 3 квадратных километра на Востоке Украины. В HALO Trust говорят, что из 1200 точек в регионе каждая пятая считается потенциальным минным полем или опасной территорией.

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Государственные группы разминирования используют устаревшее оборудование. Их часто критикуют за не тщательную работу. Отсутствие центральной правительственной базы данных заминированных районов серьезно тормозит процесс. Сокращение интереса к войне в Украине со стороны мира тоже дает свой эффект, ведь финансирование для групп разминирования сокращается. К примеру, деньги от Еврокомиссии уменьшились на три четверти. США сократили свое финансирование борьбы с минами на две трети, а Великобритания – на четверть. В результате, менее 4% потенциально заминированных районов были расчищены, согласно данным аналитического центра «Фонд Генриха Белля».