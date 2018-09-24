National Interest: Российский Су-35 после войны в Сирии никого не заинтересовал

Самолет не смог продемонстрировать, что может в небе.

В этом году у Народной освободительной армии Китая появились российские Су-35. Таким образом, это вторые крупнейшие вооруженные силы после Воздушно-космических сил РФ, которые взяли в свой арсенал эти самолеты.

«Объединенная авиастроительная компания», которой принадлежит концерн «Сухой», также подписала контракт с Индонезией о продаже 11 Су-35 за 1,4 миллиарда долларов. Поставка самолетов должна начаться в октябре. Другие потенциальные покупатели выстраиваются в очередь за новыми российскими истребителями.

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Однако, Су-35 пока не может похвастаться таким успехом, который мог бы сравниться с продажами чего-то менее продвинутого, например Су-30МК или Су-30СМ. Частично проблема в том, что новый российский самолет хоть и хорошо показал себя в Сирии, он не смог продемонстрировать свою способность разобраться с передовыми самолетами другого класса, пишет National Interest.

Контингент воздушных сил России, который осуществляет вылеты с базы «Хмеимим» в Сирии, на самом деле не имел дело с целями в небе. Ведь ни у сирийских оппозиционных войск, ни у террористов «Исламского государства» нет никаких боевых самолетов. Конечно, существует угроза, что российские самолеты могут столкнуться с западными в Сирии. Но США и Россия наладили линию связи для избежания такого сценария, что подчеркивает нежелание обеих сторон прямо вступать в конфликт.

В то время, как Су-30СМ и бомбардировщик Су-34 имели шанс показать свои возможности в нанесении ударов по наземным целям, в Су-35 возможности раскрыть свой потенциал не было. Поэтому российская авантюра в Сирии не дала концерну «Сухой» и его родительской компании ни какого оживления в продаже Су-35. Чего не скажешь о Су-30СМ и Су-34, которые проводят удары почти каждый день.

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В Кремле не стесняются говорить о том, насколько важным для российской оборонной промышленности было вторжение в Сирию.

«Когда мы начали использовать это современное оружие включая ракеты, целые команды наших оборонных компаний отправились в Сирию, чтобы работать на месте для их совершенствования и подведения итогов, на что мы можем рассчитывать в условиях боя», - сказал Владимир Путин в июле во время своего выступления на телевидении.

Издание отмечает, что целый спектр образцов нового вооружения России включительно с теми, которые еще не поступили в массовое производство, были опробованы в Сирии. Это не только помогло Москве собрать необходимые данные о эффективности своих разработок для их улучшения, а также стало демонстрацией возможностей потенциальным покупателям.

Хотя Россия получила ценный опыт использования Су-35 в Сирии, эти операции не смогли сгенерировать необходимый эффект на рынке оружия. Впрочем, по мнению издания, самолет может представлять реальную угрозу для многих западных истребителей за исключением невидимого на радарах F-22 Raptor. Из-за привлекательности цены России может удасться продать много Су-35 странам, которым не по карману западные аналоги.