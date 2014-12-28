Во Французских Альпах 15 тысяч авто попали в снежную ловушку

Не менее 15 тысяч автомобилей оказались в снежной ловушке на горных дорогах французского региона Рона-Альпы. Один водитель погиб при падении его машины в одно из ущелий в департаменте Изер, сообщает BBC.

Спортивные и административные учреждения соседнего департамента Савойя в субботу работали как пункты помощи.

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Местные власти предупредили, что не позволят въехать на курорты туристам-автолюбителям без зимних шин.

Как отмечают метеорологи, в воскресенье погодные условия во Французских Альпах не улучшатся.