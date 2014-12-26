Горбачев: Путин спас Россию от распада

Об этом он заявил на презентации своей новой книги "После Кремля" в пятницу, пишет РИА Новости.

"Я думаю, мы все – российские граждане – должны помнить, что он спас от распада, который начинался, Россию. Очень много регионов не признавали, по сути дела, Конституцию нашу. По 100 с лишним отклонений в местных документах конституционных от Конституции российской", - сказал Горбачев.

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По его словам, "спасая Россию в такой ответственный период, он сделал историческое дело".

В последнее время Горбачев стал "адвокатом Путина" и оправдывает его авторитаризм тем, что Путин действует "в интересах большинства".