Трамп раздал хот-доги и объятья в разрушенной от урагана Каролине (фото)

Он посетил и Северную и Южную Каролину: заходил в церковь, осмотрел разрушения и обсуждал с жителями работу местных властей.

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