Трамп раздал хот-доги и объятья в разрушенной от урагана Каролине (фото)
09:51, 20 сентября 2018Мир
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Он посетил и Северную и Южную Каролину: заходил в церковь, осмотрел разрушения и обсуждал с жителями работу местных властей.
Президент США Дональд Трамп побывал в пострадавших от урагана Флоренс районах, передает АВС7.
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На встрече с местными жителями Трамп раздавал хот-доги, объятия и слова поддержки.
«Америка скорбит с вами, и наши сердца разбиты. Да благословит вас бог. Мы никогда не забудем вашу потерю. Мы никогда не покинем вас», — сказал Трамп на брифинге на морской базе в Хевлоке. Он посетил и Северную и Южную Каролину: заходил в церковь, осмотрел разрушения и обсуждал с жителями работу местных властей.
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