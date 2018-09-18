Предложенные Трампом новые космические войска могут ослабить военных США - СМИ

Противники идеи Трампа считают, что новая ветвь космических сил «украдет» деньги из других важных оборонных программ США.

Движение против идеи президента США Дональда Трампа о создании новой ветви космических сил, в которое входят военные генералы и чиновники, опасается, что новый вид войск в целом ослабит военных и будет отбирать ресурсы из других программ Пентагона.

В частности, противники идеи Трампа считают, что новая ветвь космических сил «украдет» деньги из других важных оборонных программ США, лишит их власти и даже ослабит военное ведомство, пишет американский журнал Politico.

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«Я думаю, что это действительно плохая идея. Я работал для того, чтобы сократить уровень бюрократии в Пентагоне. И теперь мы планируем расширить эту бюрократию, создав совершенно новую ветвь военной службы — департамент по космическим вопросам — без соразмерного увеличения потенциала», — заявил республиканец Майк Коффман.

Другие же чиновники предупреждали, что создание космических войск повлечет за собой много расходов, что вряд ли скажется позитивно на космическом потенциале США и повышении мощности государства в космосе.