Американским геям разрешили становиться донорами крови
В 1983 году, на первом этапе эпидемии СПИДа, геям было пожизненно запрещено становиться донорами.
Власти США снимают большинство ограничений на донорство крови геями.
Соответствующее решение во вторник, 23 декабря, приняло Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США, передает LB.ua со ссылкой на euronews.
В 1983 году, на первом этапе эпидемии СПИДа, геям было пожизненно запрещено становиться донорами.
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Отныне запрет будет ограничен 12 месяцами с момента последнего однополого контакта.
Ранее на аналогичные шаги пошли власти Великобритании и Австралии.
Правозащитные организации рассматривают действия Вашингтона в качестве крупной победы за гражданские права представителей сексменьшинств, однако многие активисты выступают за снятие всех ограничений на донорство крови геями.
Напомним, в настоящее время союзы между геями или лесбиянками разрешены более чем в половине штатов США. На сегодняшний день однополые браки существуют в 19 странах мира, в большинстве штатов США и нескольких штатах Мексики, а также в Шотландии, Англии и Уэльсе.