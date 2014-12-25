Американским геям разрешили становиться донорами крови

Власти США снимают большинство ограничений на донорство крови геями.

Соответствующее решение во вторник, 23 декабря, приняло Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США, передает LB.ua со ссылкой на euronews.

В 1983 году, на первом этапе эпидемии СПИДа, геям было пожизненно запрещено становиться донорами.

Читайте такжеВатикан не поддержал инициативу о более благосклонном отношении к геям

Отныне запрет будет ограничен 12 месяцами с момента последнего однополого контакта.

Ранее на аналогичные шаги пошли власти Великобритании и Австралии.

Правозащитные организации рассматривают действия Вашингтона в качестве крупной победы за гражданские права представителей сексменьшинств, однако многие активисты выступают за снятие всех ограничений на донорство крови геями.

Напомним, в настоящее время союзы между геями или лесбиянками разрешены более чем в половине штатов США. На сегодняшний день однополые браки существуют в 19 странах мира, в большинстве штатов США и нескольких штатах Мексики, а также в Шотландии, Англии и Уэльсе.