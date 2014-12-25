В Саудовской Аравии женщин будут судить за вождение авто
18:22, 25 декабря 2014Мир
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Дело в отношении двух жительниц Саудовской Аравии, арестованных за нарушение действующего в королевстве запрета женщинам управлять автомобилем, передано в суд, который занимается делами о терроризме.
REUTERS
Как сообщает Русская служба Би-би-си, адвокаты обвиняемых обжаловали решение.
Луджаин Хатлул была арестована, когда попыталась въехать в Саудовскую Аравию из соседних Объединенных Арабских Эмиратов.
Другая подданная королевства Maясса Аламуди, работающая журналистом в ОАЭ, решила поддержать соотечественницу, приехала за рулем автомобиля на границу и также была арестована.
Читайте такжеВ Саудовской Аравии арестовали женщину за посещение футбольного матчаПо словам близких знакомых Хатлул и Аламуди, саудовские власти преследуют их не за нарушение запрета на вождение, а за гражданскую позицию, которую они высказали в интернете.
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