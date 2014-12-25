В Саудовской Аравии женщин будут судить за вождение авто

Как сообщает Русская служба Би-би-си, адвокаты обвиняемых обжаловали решение.

Луджаин Хатлул была арестована, когда попыталась въехать в Саудовскую Аравию из соседних Объединенных Арабских Эмиратов.

Другая подданная королевства Maясса Аламуди, работающая журналистом в ОАЭ, решила поддержать соотечественницу, приехала за рулем автомобиля на границу и также была арестована.

Читайте такжеВ Саудовской Аравии арестовали женщину за посещение футбольного матчаПо словам близких знакомых Хатлул и Аламуди, саудовские власти преследуют их не за нарушение запрета на вождение, а за гражданскую позицию, которую они высказали в интернете.