Иран пригрозил Евросоюзу усилением обогащения урана

Если ЕС не компенсирует Ирану действие американских санкций, то Тегеран может начать обогащать уран сверх разрешенного уровня, предупредил глава МИД Ирана в интервью Der Spiegel.

Глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф призвал Евросоюз и других участников Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) компенсировать действие санкций, которые США ввели против Ирана.

В противном случае Тегеран не исключает, что будет лишь "ограниченно" соблюдать соглашение, которое было заключено по иранской ядерной программе, заявил Зариф в интервью немецкому еженедельнику Der Spiegel, пишет DW.

Европейцам следует преодолеть "пассивность" и начать действовать, призвал Зариф, отметив, что если этого не произойдет, то ответом Ирана не обязательно станет выход из СВПД. Одним из возможных вариантов, по его словам, является возможность вновь начать обогащать уран сверх разрешенного, безопасного, уровня в 3,67 процента. "Статья 36 соглашения и резолюция Совбеза ООН 2231 позволяют выполнять (ядерную сделку. - Ред.) в сокращенном объеме, не выходя из нее", - подчеркнул он.

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Глава иранской дипломатии призвал ЕС применить на практике так называемый закон о защите от санкций США (Blocking Statute). Постановление было принято еще в 1996 году, на фоне американских органичительных мер против Кубы, Ирана и Ливии, однако не использовалось на практике. В начале августа 2018 года вступила в силу его актуализированная версия. Она признает недействительным на территории европейского сообщества санкционный режим Вашингтона в отношении Ирана и защищает подпадающие под штрафные меры европейские компании.

Зариф выразил надежду, что Европа не станет "подчиняться приказам США", и заявил, что прямые ирано-американские переговоры могут быть возможны только в том случае, если Вашингтон вернется к СВПД.