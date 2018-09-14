Основатель Amazon создал благотворительный фонд, который будет помогать бездомным

На эти цели бизнесмен выделил 2 миллиарда долларов.

Основатель компании Amazon, самый богатый человек мира Джефф Безос объявил о создании благотворительного фонда, который будет заниматься решением вопросов бездомных, и на эти цели бизнесмен выделил 2 млрд долларов.

Об этом сообщает Bloomberg.

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Отмечается, что целью деятельности фонда является помощь семьям, которые не имеют собственного жилья, а также развитие сети дошкольных учебных заведений для семей с низким уровнем доходов.

В отличие от других людей, которые входят в перечень самых богатых в мире, Безос не занимался благотворительностью, по крайней мере в публичном поле.

Как сообщал УНИАН, рыночная капитализация онлайн-ритейлера Amazon 4 сентября превысила 1 трлн долларов. До Amazon из американских компаний эту отметку удалось преодолеть только Apple.