Число заразившихся вирусом Эбола достигло почти 20 тысяч
20:50, 24 декабря 2014Мир
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Число заразившихся вирусом Эбола по состоянию на 24 декабря достигло почти 20 тыс. человек.
REUTERS
Об этом сообщает gazeta.ru со ссылкой на Reuters, которое цитирует Всемирную организацию здравоохранения.
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В настоящее время число подтвержденных случаев заражения лихорадкой - 19 463. Наибольшее количество заразившихся зафиксировано в Сьерра-Леоне - 9004.
Число жертв Эболы остановилось на отметке 7573, при этом больше всего от вируса пострадала Либерия - 3384.
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