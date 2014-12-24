Число заразившихся вирусом Эбола достигло почти 20 тысяч

Об этом сообщает gazeta.ru со ссылкой на Reuters, которое цитирует Всемирную организацию здравоохранения.

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В настоящее время число подтвержденных случаев заражения лихорадкой - 19 463. Наибольшее количество заразившихся зафиксировано в Сьерра-Леоне - 9004.

Число жертв Эболы остановилось на отметке 7573, при этом больше всего от вируса пострадала Либерия - 3384.