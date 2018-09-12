Генсек ООН предостерег от беспрецедентной катастрофы в Идлибе

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призывает не допустить превращения провинции Идлиб на кровавое побоище. Заявление прозвучало накануне ожидаемой атаки сил Асада на мятежную провинцию.

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (OOH) Антониу Гутерриш предостерег от кровопролития в сирийской провинции Идлиб.

Заявление генсека ООН прозвучало вечером понедельника, 11 сентября, накануне запланированной атаки проправительственных сирийских войск на места расположения оппозиционных повстанцев, сообщает DW.

Гутерриш заявил, что "абсолютно необходимо" избежать широкомасштабного наступления правительственных военных Сирии на провинцию, которую контролируют сирийские повстанцы.

"Идлиб - последняя так называемая зона деэскалации в Сирии. Ее не должны превратить в кровавое побоище", - отметил генсек ООН. Обращаясь к России, Турции и Ирану Гутерриш подчеркнул, что борьба с терроризмом не освобождает стороны от их основополагающих обязательств в рамках международного права.

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Провинция Идлиб в Сирии в основном находится под контролем боевиков группировки "Хаят Тахрир аш-Шам", которую связывают с "Аль-Каидой", а также исламистской группировки "Фронт ан-Нусра". Как сообщалось ранее, в начале сентября этого года президенты Ирана, России и Турции согласились сотрудничать, чтобы стабилизировать ситуацию в Идлибе.

В провинции Идлиб и на прилегающих территориях проживают около 3,5 миллиона человек. Провинция является последним бастионом противников режима сирийского президента Башара Асада. Сирийская армия и ее союзники наносят массированные авиаудары по позициям повстанцев и готовятся к наступлению, чтобы установить контроль над этой территорией.

В ЕС опасаются, что наступление войск Асада и его союзников на провинцию Идлиб может привести к серьезным гуманитарным последствиям для гражданского населения. Напомним, что 10 сентября США пригрозили Дамаску жесткими мерами в случае применения правительственными войсками химического оружия.