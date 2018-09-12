Зачем Россия берет мир «на испуг»

На Дальнем Востоке в России начались военные маневры «Восток-2018», которые, по утверждению представителей Министерства обороны РФ, являются самыми масштабными за последние 37 лет. Всего в них будут участвовать почти 300 тысяч военных, десятки тысяч бронемашин, вертолетов, самолетов и беспилотных летательных аппаратов. Также на одном из этапов к учениям присоединятся военные из Монголии и Китая. В российском военном ведомстве уточнили, что маневры необходимы для проверки подготовленности органов военного управления при планировании и проведении перегруппировки войск на большие расстояния.

Стоит сказать, что по сравнению с учениями «Запад - 2017», которые совместно проводили Россия и Беларусь, заявленная численность нынешних гораздо меньше – тогда были заявлены, минимум, 400 тысяч человек. Но за счет того, что РФ проводит свои учения за Уралом, на азиатской части России, где не распространяются полномочия мониторинговой миссии ОБСЕ по контролю за учениями и нет приглашенных на них международных наблюдателей, реальная цифра участников может существенно отличаться. Причем как в большую, так и в меньшую сторону. Но, думаю, что цифра примерно соответствует реальной картине, так как привлечены иностранные войска.

Проведение столь масштабных учений можно расценивать как демонстрацию военной мощи всему миру

Сами по себе учения действительно разыгрывают штабную учебную игру – если раньше они проводили их, сражаясь с условным противником и в качестве него выбирали НАТО или одну из стран НАТО (США, Великобритания, Германия), то сейчас они разделились на два лагеря, то есть, в динамике отрабатывают решения военного управления в ходе ведения и планирования боевых действий.

По большому счету, проведение столь масштабных учений можно расценивать как демонстрацию военной мощи всему миру и попытку показать свою способность участвовать в континентальной войне. Но это, скорее, направлено на возрождение имперских амбиций и статуса супердержавы, чтобы мировое сообщество, глядя на это, все же начало считаться с Россией и на равных обсуждать с ней геополитические вопросы, касающиеся рынков сбыта, построения нового миропорядка и т.д. Это, пожалуй, и есть их главной целью.

Место также выбрано не случайно. И Китай также приглашен, чтобы подтвердить подлинность намерений РФ. А вот иностранных наблюдателей не пригласили именно потому, чтобы не было понимания происходящего и нельзя было разгадать суть процесса приготовлений.

Единственный плацдарм – территория Украины, но это сложнее, так как у Украины большая территория и укрепленная армия.

Параллельно с РФ учения проводит и НАТО. Главная точка их соприкосновения находится в Сирии, где сейчас, по сути, происходит передел мирового нефтяного рынка между США и Россией. Именно туда РФ сейчас согнала все свои ударные корабли и стоит там против флота США. А учения «Восток-2018» как раз и являются попыткой продемонстрировать США полную готовность. Но это больше игра на испуг, так как Россия вряд ли станет вести наступление. К примеру, как это иногда обсуждается, через страны Балтии.

Единственный плацдарм – территория Украины, но это сложнее, так как у Украины большая территория и укрепленная армия.

Кстати, по этой же причине Украину до сих пор и не взяли в НАТО, так как за члена НАТО надо воевать, а партнеру НАТО, которым Украина сейчас является, достаточно помогать вооружением. И в этом статусе мы, вероятнее всего, будем находится в силу своего географического положения. Ведь если ранее граница противостояния НАТО и России проходила по границам ФРГ, то сейчас – по границе Украины. И тот, кто политически будет контролировать нашу территорию, будет иметь огромное преимущество перед противником.

Олег Жданов, военный эксперт, полковник запаса