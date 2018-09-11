Жителям швейцарского села будут ежемесячно платить $2,5 тысячи (видео)

Следующим шагом должен стать сбор средств для финансирования проекта посредством краудфандинга.

В небольшой швейцарской деревне Рейнау будет проведен эксперимент с предоставлением жителям базового дохода - безусловной ежемесячной выплаты в 2,570 долларов или 2,5 тысячи франков.

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Как отмечается, более половины жителей Рейнау, которая расположена недалеко от границы с Германией, согласились на эксперимент. Следующим шагом должен стать сбор средств для финансирования проекта посредством краудфандинга.

Два года назад на референдуме большинство швейцарцев высказалось против данной идеи, но сейчас эксперимент решили провести в отдельной деревне. Инициатором стала режиссер Ребекка Паниан.