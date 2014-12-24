Путин не хочет, чтобы в России повышали цены на водку

Президент России Владимир Путин высказался против повышения цен на алкоголь и за жесткий контроль над ценами, сообщает российское агентство ТАСС.

"Нелегальная водка, всякие суррогаты, спиртные напитки подобного рода возникают из определенной завышенности цен на легальную продукцию", - сказал он.

Путин также отметил, что во вторник обсуждал данную тему с председателем российского правительства Дмитрием Медведевым.

Путин подчеркнул, что "соответствующие структуры должны об этом подумать".

"Бороться (с алкоголизацией) нужно здравыми способами", - говорит он.

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Как сообщал УНИАН, спиртные напитки не попали в список санкций России, которая ограничила импорт продуктов из ЕС и других стран.

Также Россия в 2013 году заняла второе место в мире по доле потребительских расходов на алкоголь относительно всех покупок на душу населения.

В 2013 году россияне потратили всего 61,5 млн долларов на алкоголь, из них почти 21,9 млн долларов на крепкие напитки, на пиво - 27,5 млн долларов и на вино - 12 млн долларов. Доля расходов на алкоголь на душу населения в России относительно всех покупок в 2013 году снизилась с 6% до 5,8% или 429 долларов по сравнению с 2012 годом.