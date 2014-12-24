Боевики "Исламского государства" заявили о сбитом самолете в Сирии
12:30, 24 декабря 2014Мир
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Боевики группировки "Исламское государство" заявляют, что сбили военный самолет в сирийской провинции Ракка на севере страны.
REUTERS
Об этом сообщает Русская служба Би-би-си со ссылкой на арабские СМИ.
В то же время, по информации агентства Рейтер, сбитый самолет упал в реку, а летчик-иорданец выжил и был захвачен боевиками.
В интернете появились фотографии, на которых, по словам представителей ИГ, изображен захваченный иорданский летчик.
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