Боевики "Исламского государства" заявили о сбитом самолете в Сирии

Об этом сообщает Русская служба Би-би-си со ссылкой на арабские СМИ.

В то же время, по информации агентства Рейтер, сбитый самолет упал в реку, а летчик-иорданец выжил и был захвачен боевиками.

В интернете появились фотографии, на которых, по словам представителей ИГ, изображен захваченный иорданский летчик.

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