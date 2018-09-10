США собираются пригрозить Международному уголовному суду санкциями и преследованием

В Вашингтоне дают понять, что не хотят, чтобы суд выносил решения против американцев.

США собираются сегодня занять жесткую позицию против Международного уголовного суда, угрожая ему санкциями, если он начнет рассмотрение расследований военных преступлений, совершенных американскими солдатами в Афганистане.

Соответствующее заявление сделает советник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон во время выступления перед «Федералистским сообществом» в Вашингтоне. Это будет первая его большая речь со дня присоединения к администрации, пишет Reuters.

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«США сделают все необходимое, чтобы защитить наших граждан и наших союзников от несправедливого преследования этим нелегитимным судом», - говорится в речи Болтона, текст которого есть в распоряжении информационного агентства.

Советник президента США также собирается сказать, что Госдепартамент объявит о закрытии представительства Организации освобождения Палестины (PLO) в Вашингтоне из-за беспокойства палестинскими попытками продвинуть расследование Международного уголовного суда против Израиля.

Палестинская сторона считает, что намерение закрыть представительство PLO – это еще одно проявление тактики давления со стороны администрации Трампа, которая уже сократила финансирование организации ООН по вопросам палестинских беженцев, а также больниц в Восточной Иерусалиме.

В тексте речи Болтона говорится о том, что администрация Трампа «нанесет ответный удар», если Международный уголовный суд откроет расследование военных преступлений, которые американские солдаты и агенты разведки могли совершить во время войны в Афганистане. Если это все равно произойдет, Вашингтон может запретить судьям и прокурорам организации пересекать границу США и обложить санкциями любые их средства в рамках американской финансовой системы. Более того, Болтон собирается пригрозить международным судьям и прокурорам тем, что они сами могут стать подсудимыми в судах США.

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«Мы не будем сотрудничать с Международным уголовным судом. Мы не будем помогать ему и не присоединимся к нему. Мы позволим Международному суду умереть. В конце концов, учитывая все намерения и цели, суд уже мертв», - говорится в речи Болтона.

Издание напоминает, что США не ратифицировали Римский статут, на основе которого с 2002 года функционирует Международный уголовный суд. Тогдашний президент Джордж Буш-младший выступал против создания суда. Его преемник Барак Обама сделал некоторые шаги на встречу сотрудничеству с международным органом.

«Мы собираемся сделать определенные шаги в Совете безопасности ООН, чтобы ограничить широкие полномочия суда и подтвердить, что у Международного уголовного суда нет юрисдикции над американцами и другими союзными народами, которые не ратифицировали Римский статут», - говорится в речи Болтона.