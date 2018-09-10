США собираются пригрозить Международному уголовному суду санкциями и преследованием
США собираются сегодня занять жесткую позицию против Международного уголовного суда, угрожая ему санкциями, если он начнет рассмотрение расследований военных преступлений, совершенных американскими солдатами в Афганистане.
Соответствующее заявление сделает советник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон во время выступления перед «Федералистским сообществом» в Вашингтоне. Это будет первая его большая речь со дня присоединения к администрации, пишет Reuters.
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«США сделают все необходимое, чтобы защитить наших граждан и наших союзников от несправедливого преследования этим нелегитимным судом», - говорится в речи Болтона, текст которого есть в распоряжении информационного агентства.
Советник президента США также собирается сказать, что Госдепартамент объявит о закрытии представительства Организации освобождения Палестины (PLO) в Вашингтоне из-за беспокойства палестинскими попытками продвинуть расследование Международного уголовного суда против Израиля.
Палестинская сторона считает, что намерение закрыть представительство PLO – это еще одно проявление тактики давления со стороны администрации Трампа, которая уже сократила финансирование организации ООН по вопросам палестинских беженцев, а также больниц в Восточной Иерусалиме.
В тексте речи Болтона говорится о том, что администрация Трампа «нанесет ответный удар», если Международный уголовный суд откроет расследование военных преступлений, которые американские солдаты и агенты разведки могли совершить во время войны в Афганистане. Если это все равно произойдет, Вашингтон может запретить судьям и прокурорам организации пересекать границу США и обложить санкциями любые их средства в рамках американской финансовой системы. Более того, Болтон собирается пригрозить международным судьям и прокурорам тем, что они сами могут стать подсудимыми в судах США.
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«Мы не будем сотрудничать с Международным уголовным судом. Мы не будем помогать ему и не присоединимся к нему. Мы позволим Международному суду умереть. В конце концов, учитывая все намерения и цели, суд уже мертв», - говорится в речи Болтона.
Издание напоминает, что США не ратифицировали Римский статут, на основе которого с 2002 года функционирует Международный уголовный суд. Тогдашний президент Джордж Буш-младший выступал против создания суда. Его преемник Барак Обама сделал некоторые шаги на встречу сотрудничеству с международным органом.
«Мы собираемся сделать определенные шаги в Совете безопасности ООН, чтобы ограничить широкие полномочия суда и подтвердить, что у Международного уголовного суда нет юрисдикции над американцами и другими союзными народами, которые не ратифицировали Римский статут», - говорится в речи Болтона.