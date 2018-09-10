"Российскую карту" будут разыгрывать на предстоящих выборах в Эстонии – СМИ

Лидер консерваторов Март Хельме часто резко высказывается о русских в Эстонии.

Большинство эстонских партий считают, что во время предвыборной кампании не удастся избежать обсуждения национального вопроса.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

Лидер консерваторов Март Хельме часто резко высказывается о русских в Эстонии. На днях, после задержания подозреваемого в шпионаже в пользу России офицера Дениса Метсаваса, Хельме предложил дополнительно проверять русскоязычных жителей на лояльность к эстонскому государству.

"Если россияне Эстонии считают себя патриотами, то они будут поддерживать нашу партию. Им нужно немного больше времени, чтобы понять: Эстония - это дом эстонцев. Это не дом людей, которые приехали сюда в советские времена или приезжают сюда сегодня из Украины, из Нигерии, из арабских стран и бог знает откуда", - говорит Хельме (EKRE).

По мнению центристов, заявления Хельме означают, что предвыборная кампания уже началась, поэтому партии будут разыгрывать "национальную карту".

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"Русская карта обязательно будет в игре, так как последние 25 лет так было. К сожалению, я не вижу, чтобы это как-то менялось. Осталось шесть месяцев, и с той, и с другой стороны звучат заявления, с помощью которых партии надеются агитировать своих избирателей прийти и в марте голосовать именно за них", - отмечает Раймонд Кальюлайд (Центристская партия).

Реформисты считают, что времена, когда во время предвыборной кампании партии обращались к русскоязычным и эстонцев отдельно, давно прошли. Что, впрочем, не мешает им уже сейчас высказываться на тему русской школы.

"В Эстонии у людей с разными родными языками нет разных интересов. Ведь все мы одинаково хотим, чтобы жизнь в Эстонии была безопасной, дети получали качественное образование. Чтобы были рабочие места с высоким доходом. Именно поэтому мы поддерживаем единую систему образования с самых ранних лет. А каких-то других различных интересов я не вижу", - говорит председатель Партии реформ Кая Каллас.

В свою очередь Социал-демократическая партия не намерена снимать русский вопрос с повестки дня.

"Мы будет говорить на те темы, которые интересуют людей, о которых они беспокоятся, о которых они хотят что-то сказать и увидеть результаты. Будут обсуждаться отношения с Россией, Евросоюза и России, Эстонии и России. А также вопросы изучения эстонского языка. Надеюсь, что обсуждение будет конструктивным", - подчеркивает Марина Кальюранд (Социал-демократическая партия).