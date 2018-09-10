цей матеріал доступний українською

"Российскую карту" будут разыгрывать на предстоящих выборах в Эстонии – СМИ

09:52, 10 сентября 2018
Мир
1297 0
В Эстонии предвыборная кампания уже началась / фото flickr.com/photos/bewellandthrive

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

Лидер консерваторов Март Хельме часто резко высказывается о русских в Эстонии. На днях, после задержания подозреваемого в шпионаже в пользу России офицера Дениса Метсаваса, Хельме предложил дополнительно проверять русскоязычных жителей на лояльность к эстонскому государству.

"Если россияне Эстонии считают себя патриотами, то они будут поддерживать нашу партию. Им нужно немного больше времени, чтобы понять: Эстония - это дом эстонцев. Это не дом людей, которые приехали сюда в советские времена или приезжают сюда сегодня из Украины, из Нигерии, из арабских стран и бог знает откуда", - говорит Хельме (EKRE).

По мнению центристов, заявления Хельме означают, что предвыборная кампания уже началась, поэтому партии будут разыгрывать "национальную карту".

Читайте такжеРоссия тайно финансировала новостные сайты в Литве, Латвии и Эстонии - Buzzfeed

"Русская карта обязательно будет в игре, так как последние 25 лет так было. К сожалению, я не вижу, чтобы это как-то менялось. Осталось шесть месяцев, и с той, и с другой стороны звучат заявления, с помощью которых партии надеются агитировать своих избирателей прийти и в марте голосовать именно за них", - отмечает Раймонд Кальюлайд (Центристская партия).

Реформисты считают, что времена, когда во время предвыборной кампании партии обращались к русскоязычным и эстонцев отдельно, давно прошли. Что, впрочем, не мешает им уже сейчас высказываться на тему русской школы.

"В Эстонии у людей с разными родными языками нет разных интересов. Ведь все мы одинаково хотим, чтобы жизнь в Эстонии была безопасной, дети получали качественное образование. Чтобы были рабочие места с высоким доходом. Именно поэтому мы поддерживаем единую систему образования с самых ранних лет. А каких-то других различных интересов я не вижу", - говорит председатель Партии реформ Кая Каллас.

В свою очередь Социал-демократическая партия не намерена снимать русский вопрос с повестки дня.

"Мы будет говорить на те темы, которые интересуют людей, о которых они беспокоятся, о которых они хотят что-то сказать и увидеть результаты. Будут обсуждаться отношения с Россией, Евросоюза и России, Эстонии и России. А также вопросы изучения эстонского языка. Надеюсь, что обсуждение будет конструктивным", - подчеркивает Марина Кальюранд (Социал-демократическая партия).

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #выборы#Эстония