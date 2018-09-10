Стала известна дата ухода из компании главы Alibaba

Основатель и глава китайской корпорации Alibaba Джек Ма объявил, что уйдет на пенсию ровно через год - 10 сентября 2019 года.

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Его место займет член совета директоров компании Дэниэл Чжан, сообщает пресс-служба Alibaba. «Я останусь в должности исполнительного председателя совета директоров Alibaba Group на ближайшие 12 месяцев и буду тесно сотрудничать с Дэниэлем, чтобы обеспечить плавную и успешную смену руководства. После этого я останусь в совете директоров Alibaba до 2020 года», - говорится в открытом письме Джека Ма.

Основатель Alibaba рассказал, что его преемник Дэниэл Чжан работает в компании 11 лет. «С тех пор, как он стал генеральным директором, он продемонстрировал свой превосходный талант, деловую хватку и решительное лидерство. Под его руководством показатели Alibaba показывали последовательный и устойчивый рост в течение 13 кварталов подряд», - отметил Ма.

Alibaba Group была основана Джеком Ма в 1999 году. Она является крупнейшей интернет-компанией Китая и работает в сфере электронной коммерции. В августе Alibaba представила финансовую отчетность за первый квартал, завершившийся в июне, - выручка компании выросла на 61%, до 80,9 млрд юаней ($12,2 млрд).