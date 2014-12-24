Украина дала бы НАТО "свежее дыхание" - конгрессмен США

Об этом в интервью ТСН рассказал один из авторов "Акта в поддержку свободы", конгрессмен от штата Иллинойс и пилот американских ВВС Адам Кинзингер.

"Я был бы счастлив увидеть Украину и Грузию в рядах НАТО. Я думаю, это то решение, которое и Украине, и Грузии нужно принимать самим и они имеют на это право", - сказал он.

Конгрессмен заверил, что он однозначно будет поддерживать инициативу Украину стать членом НАТО.

"Но поймите, это действительно долгий и сложный процесс. Первая и самая формальная вещь, относительно которой надо всем прийти к общему согласию - право Украины быть единой. Я это про Крым в первую очередь говорю. Ну, а в целом, Украина дала бы Альянсу свежее дыхание", - сказал Адам Кинзингер.

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Вместе с тем у конгрессмена есть определенные опасения относительно того, как НАТО легко избавляется от своих обязательств.

"Владимир Путин решил позаигрывать со странами-членами Альянса, и теперь только от НАТО зависит, как защищаться и защищаться ли. В целом, очень интересно, насколько сильным окажется НАТО в борьбе против Путина. Особенно, если речь идет о том, что это может произойти в годовщину введения санкций", - сказал Кинзингер.

Американский конгрессмен говорит, что бизнесмены в США и Европе надеются, что новая волна санкций против России не будет активирована. Но, по его словам, есть политики, которые кроме бизнеса и денег видят еще национальные интересы и понимают, где начинается национальная безопасность.

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"То есть, мы должны четко отграничить, что именно хорошо для бизнеса, и что, в конце концов, принесет пользу человечеству. И вот здесь очень важная вещь - отстранение от украинских проблем может вызвать совершенно убийственные, катастрофические последствия и плохо повлияет на экономику. То есть, это может стать действительно новой жизнью для НАТО, но в то же время, НАТО должно в конце концов разобраться со своими обязательствами", - сказал Адам Кинзингер.