В США умер известный рэпер Мак Миллер

Мак Миллер умер в возрасте 26 лет. Настоящее имя исполнителя было Малкольм Джеймс МакКормик.

В США бывший бойфренд американской певицы Арианы Гранде рэпер Мак Миллер найден мертвым с своем доме в долине Сан-Фернандо. Об этом сообщает портал TMZ со ссылкой на правоохранительные органы Калифорнии.

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По данным портала, полицейские обнаружили тело Миллера приблизительно в полдень в пятницу, 7 сентября, в его собственном доме в долине Сан-Фернандо. По предварительной версии, причиной смерти артиста стала «очевидная» передозировка наркотиками.

Издание отмечает, что Миллер в последнее время страдал от наркотической зависимости, о которой стало известно после его расставания с певицей Арианой Гранде.

Мак Миллер умер в возрасте 26 лет. Настоящее имя исполнителя было Малкольм Джеймс МакКормик.