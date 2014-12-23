Euronews показал лучшие ролики 2014 года в рубрике "Без комментариев"

В клипе, выложенном на Youtube, показаны самые зрелищные кадры, среди которых - Обама, принимающий пасс от робота, идущие рядом самый маленький и самый большой человек, огромный тонущий корабль, а также взрыв ракеты-носителя Antares в США.

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Напомним, сервис закольцованных видео Coub выбрал лучшие ролики 2014 года. Самой популярной в 2014 году оказалась пародия на «Матрицу», набравшая 22 тысячи лайков.