Euronews показал лучшие ролики 2014 года в рубрике "Без комментариев"

13:51, 23 декабря 2014
Мир
1

Самый популярный новостной канал в Европе показал лучшие ролики года в рубрике "Без комментариев".

В клипе, выложенном на Youtube, показаны самые зрелищные кадры, среди которых - Обама, принимающий пасс от робота, идущие рядом самый маленький и самый большой человек, огромный тонущий корабль, а также взрыв ракеты-носителя Antares в США.

Читайте такжеОпубликована подборка самых впечатляющих видео 2014 года

Напомним, сервис закольцованных видео Coub выбрал лучшие ролики 2014 года.  Самой популярной в 2014 году оказалась пародия на «Матрицу», набравшая 22 тысячи лайков.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter