На антиисламский митинг в Дрездене пришли более 17 тысяч человек (фоторепортаж)

Манифестанты пели рождественские гимны и слушали ораторов, высказывавшихся против наплыва иммигрантов и беженцев, передает Русская служба Би-би-си.

Организация "Патриотичные европейцы против исламизации Запада" (Patriotische Europäer gegen Islamisierung des Abendlandes – PEGIDA) устраивает подобные акции в восточногерманском городе начиная с октября.

Читайте такжеВ Германии прошли многотысячные антимиграционные протестыАнгела Меркель и другие ведущие политики Германии призывали сограждан не ходить на эти мероприятия.

В понедельник в Дрездене также прошло несколько акций противников идеологии PEGIDA.