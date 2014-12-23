На антиисламский митинг в Дрездене пришли более 17 тысяч человек (фоторепортаж)
10:29, 23 декабря 2014Мир
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На еженедельный митинг против "исламизации" Германии в Дрездене собралось рекордное число участников: 17,5 тысяч по оценкам полиции.
REUTERS
Манифестанты пели рождественские гимны и слушали ораторов, высказывавшихся против наплыва иммигрантов и беженцев, передает Русская служба Би-би-си.
Организация "Патриотичные европейцы против исламизации Запада" (Patriotische Europäer gegen Islamisierung des Abendlandes – PEGIDA) устраивает подобные акции в восточногерманском городе начиная с октября.
Читайте такжеВ Германии прошли многотысячные антимиграционные протестыАнгела Меркель и другие ведущие политики Германии призывали сограждан не ходить на эти мероприятия.
В понедельник в Дрездене также прошло несколько акций противников идеологии PEGIDA.
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