Die Presse: Канцлер Австрии хочет загладить вину перед Украиной и вернуть доверие

Вена как никто другой могла бы понять Киев и то, перед каким вызовом со стороны агрессивного соседа он предстал.

Сегодня канцлера Австрии Себастьяна Курца ждет много встреч в Киеве, куда он прибыл с официальным визитом.

Сначала завтрак с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным, потом встреча с мэром украинской столицы Виталием Кличко, а затем разговор с президентом Петром Порошенко. Конечно же, на всех этих встречах глава австрийского правительства будет повторять, что Вена – до сих пор партнер Киева и поддерживает его усилия в реформах. Главная цель этих дипломатических фраз в том, чтобы уменьшить вред от неосторожного приглашения Владимира Путина на свадьбу главы австрийского МИД.

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Об этом пишет Die Presse, добавляя, что появление российского автократа на вечеринке рядом с австрийскими политиками и чиновниками подорвало доверие Киева к Вене.

Австрийская «Партия свободы» радостно провозгласила, что она хорошо справляется с продвижением национальных интересов страны. Но свадьба министра иностранных дел Карин Кнайсль показала, что это не так. Репутация Австрии сильно ухудшилась в глазах Украины. Бизнесмены и другие австрийцы, которые работают в восточноевропейской стране, говорят, что замечают, как скептическое отношение украинцев растет. Но один визит канцлера Австрии в Киев не исправит ситуацию.

«Украина хочет идти другим политическим путем, чем ее большой сосед на востоке. Именно такая небольшая страна, как Австрия, должна была бы иметь историческое понимание и продемонстрировать, что такое европейская солидарность перед реальной политической угрозой», - пишет издание.

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Список проблем не сокращается. Украинский кинорежиссер Олег Сенцов голодает в российской тюрьме уже 110 дней. На Донбассе российские боевики удерживают территории благодаря помощи Москвы. В конце концов, каждый, кто, как и правительство в Вене, хочет, чтобы его считали «строителем мостов» на международной арене, должен вести переговоры со всеми сторонами на равных, а не в низком реверансе с опущенной головой.