Handelsblatt: Кипр начинает бороться с грязными деньгами из Украины и России

Под давлением США правительство в Никосии начало разбираться с фальшивыми компаниями богатых украинцев и россиян.

Беседа была короткая и холодная, - вспоминает Андрей. Представители банка сказали ему: спасибо за доверие, но, к сожалению, деловые отношения придется разорвать.

Более 10 лет украинец владел компанией на Кипре и держал счет в одном из крупнейших местных банков. Счет будет закрыт до конца месяца, после чего Андрей получит остаток своего баланса, пишет немецкое бизнес-издание Handelsblatt.

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«Без банковского счета не будет и компании», - сказал 52-летний украинский бизнесмен, которому теперь придется завершить свою деловую деятельность.

Выдворение украинца из «налогового рая» Кипра – не отдельный случай. Долгое время страна была безопасной гаванью для бизнесменов с постсоветского пространства, которые хотели скрыть свои деньги от правительств родных стран. На Кипре зарегистрировано около 300 тысяч компаний при том, что население страны едва дотягивает до 860 тысяч граждан. Никто не может точно сказать, какая доля из этих фирм на самом деле лишь фиктивное прикрытие для российских владельцев. Кипр привлекал иностранных «инвесторов» гарантией анонимности. Любой, кто хотел открыть бизнес или банковский счет на острове, получал теплый прием. Сотни консалтинговых фирм помогали провести все налоговые и финансовые операции. Банки не задавали много вопросов. Но теперь все изменилось.

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«Банки теперь создают для нас серьезные трудности», - пожаловался немецкому изданию налоговый советник из Никосии, чья фирма обслуживает 200 иностранных клиентов из России. Все началось с того, что 14 июня Центральный банк Кипра выпустил распоряжение для коммерческих банков. В нем финучреждениям страны советовали воздержаться от любых деловых отношений с фальшивыми компаниями, а также разорвать уже существующие связи. Центральный банк также установил несколько критериев, согласно которым нужно оценивать клиентов.

К примеру, банкам теперь нужно проверять, действительно ли компании физически присутствуют на Кипре, а не имеют лишь юридический адрес. У них должен быть офис, работники и определенная деловая активность. Инсайдеры говорят, что Центральный банк еще больше закрутит гайки уже в ближайшее время. Во всяком случае это означает, что около 40 тысячам фальшивых компаний на Кипре пришел конец.

«Хорошо, что наконец есть хоть какое-то движение», - сказал депутат Европарламента Свен Гиегольд, который уже давно пытается разобраться с офшорами.

Однако, беседуя с журналистами Handelsblatt он высказал определенный скепсис относительно борьбы с фальшивками на Кипре.

«Существует страх, что все останется только на уровне счетов. На Кипре никому не выдвинули ни одного обвинения в отмывании денег», - сказал немецкий политик.

Однако, все больше клиентов киприотских банков чувствуют, что ситуация меняется радикально.

«Начали поступать новые письма и формы от банка. Мне пришлось предоставить подробное резюме, информацию о своих бизнес-отношения, моем финансовом положении, налоговой информации и много других деталей», - рассказал украинец Андрей.

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Издание отмечает, что изменения начались не из-за действий со стороны ЕС. США начали давить на Кипр. В 2015 году Госдепартамент заявил, что Никосия вызывает «чрезвычайное беспокойство» из-за отмывания денег и финансирования терроризма, которые происходят при ее посредничестве. Этой весной в страну приехал заместитель Госсекретаря по борьбе с финансированием терроризма Маршалл Биллингсли. Издание пишет, что он сильно надавил на правительство Кипра, требуя немедленно отрезать финансовые трансакции олигархов из России.

Это не простая тема. Потому что богатые россияне - не просто хорошие клиенты банков на Кипре, они их совладельцы. К примеру, российский олигарх Виктор Вексельберг – крупнейший акционер Bank of Cyprus. Он владеет 9,3% банка через компанию Lamesa, которая принимала участие в его рекапитализации в 2014 году. Вексельберг входит в группу инвесторов, которую возглавляет Вилбур Росс – нынешний министр торговли США.

Однако, несмотря на это, Вексельберг стал обузой для Bank of Cyprus, ведь он под санкциями США. Его деньги на американских счетах заморожены. Специальный представитель Департамента юстиции Роберт Мюллер тоже держит Вексельберга под прицелом, поскольку его интересуют связи российского олигарха с Полом Манафортом, который был главой избирательного штаба Дональда Трампа. Манафорт тоже прятал миллионы долларов, которые получил в Украине, на оффшорных счетах на Кипре.

Инсайдеры подсчитали, что в собственности граждан Украины, России и других постсоветских стран около 100 тысяч компаний на Кипре. Многие из них ведут честный бизнес, но много и фальшивых фирм, которые были оформлены лишь для того, чтобы отмывать деньги и уклониться от уплаты налогов.