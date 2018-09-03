Экс-помощница Трампа записывала на телефон все свои разговоры с членами его семьи - СМИ

Экс-сотрудница Белого дома включала разговор с рабочего телефона на громкую связь и записывала его на свой личный телефон.

Бывшая помощница президента США в Белом доме Омароса Манигол-Ньюман пользовалась личным телефоном при записи разговоров с рабочего телефона.

Так, у Омаросы Манигол-Ньюман при работе было два телефона: личный и правительственный, сообщают источники интернет-издания Axios.

По словам источников, экс-сотрудница Белого дома включала разговор с рабочего телефона на громкую связь и записывала его на свой личный телефон. Омароса Манигол-Ньюман зачастую записывала разговоры с коллегами в Белом доме, а также все разговоры с членами семьи президента США Дональда Трампа. Эти записи легли в основу ее книги о работе в Белом доме под названием «Помешанный: рассказ инсайдера Белого дома Трампа». Она вышла 14 августа.

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После увольнения девушки руководитель аппарата Белого дома Джон Келли с января запретил использовать личные телефоны в западном крыле здания в будние дни с шести часов утра до восьми вечера, говорится в материале Axios. Источники также добавили, что сама Омароса редко пользовалась электронной почтой, а общалась в мессенджерах, опасаясь того, что ее письма могут стать общественным достоянием после ситуации с утечкой в Демократической партии США.

Помимо этого, перед тем, как отправиться на встречу, она часто включала запись на своем личном телефоне, который она носила в кармане или маленькой сумочке.

Ранее сообщалось, что юристы президента США Дональда Трампа подали иск против бывшей помощницы президента Омаросы Манигол-Ньюман из-за того, что она нарушила соглашение о неразглашении информации (NDA).