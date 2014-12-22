В Мексику прибыли миллионы бабочек-мигрантов из Канады и США

15:45, 22 декабря 2014
Мир
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Миллионы бабочек вида Данаида монарх (Danaus plexippus) добрались в мексиканские лесм из Канады и севера США, откуда они ежегодно отправляются в конце лета - начале осени.

Бабочки прибыли в Мексику

Экологи надеются на рост количества особей после резкого снижения в течение последних лет, сообщает BBC.

Правительства Мексики, США и Канады делают все возможное для восстановления популяции, говорится в сообщении.

Читайте такжеЗа последние 40 лет в мире стало вдвое меньше диких животныхСправка. Бабочки вида Данаида монарх (Danaus plexippus) ежегодно мигрируют на большие расстояния, отправляясь с севера США и Канады в конце лета - осенью, и через несколько месяцев достигают северных районов Мексики. В процессе перелета сменяется несколько поколений бабочек.

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