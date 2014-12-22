В Мексику прибыли миллионы бабочек-мигрантов из Канады и США

Экологи надеются на рост количества особей после резкого снижения в течение последних лет, сообщает BBC.

Правительства Мексики, США и Канады делают все возможное для восстановления популяции, говорится в сообщении.

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