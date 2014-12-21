В Кракове накроют самый длинный в Европе рождественский стол
На площади Рынок в Кракове 21 декабря будет накрыт самый длинный рождественский стол в Европе.
На столе появятся около 200 тысяч вареников, несколько тысяч литров борща и много порций капусты с грибами, сообщает Польское радио.
Самый длинный рождественский стол накроют по случаю акции "Рождество для нуждающихся", организованной ресторатором и филантропом Яном Косцюшко. В приготовлении угощения для нуждающихся приняли участие более 100 человек.
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Аналогичные также состоится в городах Новы-Сонч, Хжанове, Олькуше и Тжебине.
Эта акция проводится с 1996 года. Каждый год на Рождество в Краков съезжаются нуждающиеся со всей Польши. В 2013 году было роздано более 50 тысяч порций рождественских блюд.
Также в рамках акции жители Кракова собирают для нуждающихся продукты длительного хранения, за что в благодарность получают пакеты с яблоками.