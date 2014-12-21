Ограблен лондонский аукционный дом christie's
22:45, 21 декабря 2014Мир
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В Лондоне ограбили аукционный дом christie's.
Лондонский аукционный дом christie's ограбили на полтора мільйни долларов / inforesist.org
Ограбление в здании на Кинг-стрит произошло 7 декабря, однако информация об инциденте была засекречена для проведения полицейского расследования, пишет Украинская правда со ссылкой на Daily Mail.
Грабители вынесли из сейфа ювелирные изделия и антиквариат на сумму более $1,5 млн. При этом похищенными оказались также предметы работы Фаберже.
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Отмечается, что злоумышленники попали на камеры наблюдения, но их личности пока не идентифицированы.
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