На вечеринке в предместье Чикаго неизвестный открыл огонь, ранены 10 человек

Как сообщили в воскресенье в полиции, в результате инцидента один человек погиб, не менее десяти получили ранения.

В разгар вечеринки, на которой присутствовало 100-150 человек, завязалась драка, после чего какой-то мужчина открыл беспорядочную стрельбу. В результате погиб 19-летний юноша.

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Сейчас полиция разыскивает преступника. Пострадавших доставили в больницу. По словам врачей, угрозы для их жизни нет, отмечает ТАСС.