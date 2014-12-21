На вечеринке в предместье Чикаго неизвестный открыл огонь, ранены 10 человек
21:57, 21 декабря 2014Мир
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Неизвестный устроил стрельбу на вечеринке, которая проходила в частном доме в пригороде американского Чикаго Калумет-Сити.
Погиб 19-летний юноша / koutipandoras.gr
Как сообщили в воскресенье в полиции, в результате инцидента один человек погиб, не менее десяти получили ранения.
В разгар вечеринки, на которой присутствовало 100-150 человек, завязалась драка, после чего какой-то мужчина открыл беспорядочную стрельбу. В результате погиб 19-летний юноша.
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Сейчас полиция разыскивает преступника. Пострадавших доставили в больницу. По словам врачей, угрозы для их жизни нет, отмечает ТАСС.
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