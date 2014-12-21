Путин чувствует себя обиженным из-за того, что влияние РФ в мире падает – экс-глава ЕК

Об этом он заявил в интервью Die Welt, передает Европейская правда.

По словам Баррозу, Евросоюз ведет правильную политику в отношении санкций против РФ.

"Я горжусь тем, что ЕС единогласно выступает по этому вопросу", - заявил он.

При этом экс-глава Еврокомиссии выразил уверенность, что миру нужно готовиться к затяжному кризису с Россией - стороны вряд ли в ближайшее время придут к консенсусу по вопросу о территории Крыма.

В связи с этим он отмечает, что ЕС обязан оставлять открытыми каналы с Россией для решения конфликта на востоке Украины.

"Здесь важна позиция Ангелы Меркель, которая приумножила авторитет и уважение Германии во всем мире",- уточняет Баррозу.

Кроме того, экс-президент ЕК напоминает, что РФ всегда была в курсе переговоров Украины и ЕС.

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"В 2012 году Путин неоднократно говорил мне, что не будет препятствовать членству Украины в ЕС. Хотя я постоянно говорил и Ющенко, и Януковичу, и Тимошенко, и нынешнему президенту Порошенко - мы еще не созрели", сказал Баррозу.

"В течение пяти лет переговоров (о подписании Договора об Ассоциации - ЕП) правительство России получало подробную информацию. Путин также был в полной мере информирован. Но сегодня он говорит, что был удивлен и что это не так",- уточняет бывшие глава Еврокомиссии.

Баррозу заявляет, что очень расстроен тем, что РФ теряет шансы на модернизацию.

"Путин понимает, что влияние России в мире падает и чувствует себя обиженным. Когда-то Россия была одной из двух сверхдержав. Сегодня это уже не имеет значения. Ясно одно - за спиной России находится Китай, имеет куда большую экономическую мощь. Китай - это настоящая сила и он становится сильнее, тогда как экономика России, основой которой является нефть и газ, станет слабее, если ничего не делать".