СМИ: Аукционный дом Christies в Лондоне ограбили на 1,5 млн долларов

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на Daily Mail.

Ограбление, о котором стало известно сегодня, было совершено в ночь на 7 декабря, сообщают источники. Полиция ведет расследование, однако пока преступники не найдены. Воров зафиксировали камеры наблюдения, но полиция не смогла их идентифицировать.

Драгоценности и предметы антиквариата, по данным источников, могут оцениваться в сумму от нескольких сот тысяч фунтов стерлингов до одного миллиона фунтов.

Читайте такжеМеню из ресторана "Титаника" продали почти за $100 тыс.

Christies, основанный в 1766 году в Лондоне, — один из ведущих мировых аукционных домов. В прошлом году его торги принесли 2,7 миллиарда фунтов стерлингов. Предметы Фаберже довольно часто присутствуют в числе лотов "русских торгов", проводимых два раза в год. В 2007 году часы в виде яйца этой фирмы, изготовленные для семьи Ротшильдов, ушли с молотка за рекордные 8,9 миллионов фунтов стерлингов.