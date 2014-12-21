Немецкие фирмы в России готовятся к увольнениям

По словам главы отдела внешнеэкономических связей DIHK Фолькера Трайера, кризис в российской экономике все сильнее тормозит бизнес немецких компаний. Как пишет газета Bild am Sonntag, почти каждой третьей немецкой компании, работающей в России, придется сокращать сотрудников, если экономическая ситуация в этой стране в ближайшее время не улучшится, сообщает Росбалт.

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Трайер сослался на результаты опроса германской внешнеторговой палаты в России, проведенного среди 300 немецких фирм. Согласно этим данным, 36% компаний предполагают, что им придется аннулировать проекты, а каждая восьмая немецкая компания, работающая в России, рассматривает вариант ухода из этой страны.