В США с начала года из-за дефектов отозвали уже более 60 млн автомобилей

С рынка США в 2014 году из-за различных дефектов было отозвано уже около 60,5 млн автомобилей.

Об этом сообщает Прайм со ссылкой на Bloomberg.

Таким образом, почти в два раза оказался превышен предыдущий рекорд по количеству отозванных автомобилей, установленный в 2004 году. Тогда автопроизводители были вынуждены отправить на дополнительную проверку и ремонт 30,8 млн автомобилей.

Почти половина отозванных в нынешнем году машин приходится на крупнейшего американского автопроизводителя General Motors. Автогигант отозвал 27 млн автомашин, главным образом из-за дефекта в системе зажигания, о котором, как выяснилось, сотрудникам компании было известно еще в 2001 году. Неполадка приводила к отключению двигателя во время движения, что вызывало сбой в тормозной системе и отключение устройств безопасности. Этот дефект стал причиной гибели 42 человек, еще 58 человек получили травмы. В 2004 году General Motors отозвал 11,8 млн машин.

Еще одной причиной массового отзыва автомобилей в США в этом году стали дефектные подушки безопасности, произведенные японской компанией Takata. Как установило Национальное управление США по безопасности движения на шоссейных дорогах, в условиях высокой влажности, характерной для ряда южных американских штатов, они могут неправильно раскрыться или даже "выстрелить" в находящегося в салоне человека металлическими фрагментами.

Известно, что из-за этой неисправности в США погибли четыре человека и более 100 пострадали. Массовый отзыв автомобилей, оснащенных подушками безопасности Takata, начался в апреле этого года. К настоящему времени в связи с этим дефектом в США было отозвано около 15 млн машин, а по всему миру - около 22 млн.

В числе других причин, приведших к крупному отзову автомобилей в США в этом году, дефекты рулевого управления, круиз-контроля, двигателей и ремней безопасности.