От Эболы в Африке уже умерли 7373 человека

Количество умерших вследствие вируса Эбола в трех наиболее пораженных этой болезнью странах Западной Африки - Сьерра-Леоне, Либерии и Гвинее - составило уже 7373 человека.

Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), передает «Радио Свобода».

Всего ВОЗ информирует о 19031 случае заболевания на вирус Эбола.

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Болезнь Эбола, которую вызывает одноименный вирус, зафиксировали в Африке в этом году. Смерть в результате поражения вирусом наступает почти у половины больных в течение недели-двух.

Действенных вакцин и лечения пока не существует. Передается вирус, как полагают, только путем физического контакта с больными или с продуктами их жизнедеятельности.