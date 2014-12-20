Путин поздравил коллег-чекистов и потребовал повысить эффективность работы
19:52, 20 декабря 2014Мир
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Президент России Владимир Путин, который ранее работал в КГБ, поздравил своих коллег из Федеральной службы безопасности России с профессиональным праздником, призвал противодействовать любым попыткам «зарубежных спецслужб нанести удар России».
REUTERS
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кремля.
«Подчеркну, современные вызовы и угрозы, появление новых дестабилизирующих факторов требуют повышения эффективности всей системы отечественных спецслужб. Чем более современными, отвечающими реалиям времени, они будут, тем результативнее смогут решать поставленные задачи, главная из которых - твердое, решительное противодействие международному терроризму и экстремизму, любым попыткам зарубежных спецслужб нанести удар России, ее политическим и экономическим интересам», - говорится в поздравлении Путина.
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