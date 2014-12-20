Путин поздравил коллег-чекистов и потребовал повысить эффективность работы

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кремля.

«Подчеркну, современные вызовы и угрозы, появление новых дестабилизирующих факторов требуют повышения эффективности всей системы отечественных спецслужб. Чем более современными, отвечающими реалиям времени, они будут, тем результативнее смогут решать поставленные задачи, главная из которых - твердое, решительное противодействие международному терроризму и экстремизму, любым попыткам зарубежных спецслужб нанести удар России, ее политическим и экономическим интересам», - говорится в поздравлении Путина.

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