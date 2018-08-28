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В США из-за взрыва возле статуи Свободы эвакуировали более 3 тысяч человек (видео)

03:06, 28 августа 2018
Мир
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Людей на лодках эвакуировали на соседние острова / фото twitter.com/ABC7

Об этом сообщает американский телеканал ABC со ссылкой на Национальную парковую службу.

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По имеющимся данным, неподалеку от статуи взорвались три баллона с пропаном. Предварительно сообщается, что взрыв произошел из-за ошибки, совершенной строителями, один из них получил ожог.

Отмечается, что людей, которые оказались неподалеку от места взрыва, на лодках эвакуировали на соседние острова.

Как стало известно, на данный момент пожар уже потушен и статуя Свободы снова открыта для посещения.

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Теги: #США#эвакуация#Статуя Свободы