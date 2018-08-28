В США из-за взрыва возле статуи Свободы эвакуировали более 3 тысяч человек (видео)
В США произошел взрыв на острове Либерти, из-за чего с острова было эвакуировано не менее 3,4 тысяч человек.
Об этом сообщает американский телеканал ABC со ссылкой на Национальную парковую службу.
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По имеющимся данным, неподалеку от статуи взорвались три баллона с пропаном. Предварительно сообщается, что взрыв произошел из-за ошибки, совершенной строителями, один из них получил ожог.
Отмечается, что людей, которые оказались неподалеку от места взрыва, на лодках эвакуировали на соседние острова.
Как стало известно, на данный момент пожар уже потушен и статуя Свободы снова открыта для посещения.
#BREAKING: Liberty Island in New York being evacuated due to fire at construction site. Propane tank is on fire. WATCH LIVE: https://t.co/0D6b88YYy3pic.twitter.com/YqY03ibuNB— WBZ | CBS Boston News (@wbz) August 27, 2018