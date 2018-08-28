В США из-за взрыва возле статуи Свободы эвакуировали более 3 тысяч человек (видео)

Неподалеку от статуи взорвались три баллона с пропаном.

В США произошел взрыв на острове Либерти, из-за чего с острова было эвакуировано не менее 3,4 тысяч человек.

Об этом сообщает американский телеканал ABC со ссылкой на Национальную парковую службу.

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По имеющимся данным, неподалеку от статуи взорвались три баллона с пропаном. Предварительно сообщается, что взрыв произошел из-за ошибки, совершенной строителями, один из них получил ожог.

Отмечается, что людей, которые оказались неподалеку от места взрыва, на лодках эвакуировали на соседние острова.

Как стало известно, на данный момент пожар уже потушен и статуя Свободы снова открыта для посещения.