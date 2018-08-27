Франция заявила об уничтожении одного из главарей ИГ в Мали

Речь идет о Мохамеде Аг Альмунере, который, по заявлению французского минобороны, был одним из главарей «Исламского государства» в Сахаре.

Французское военное ведомство заявило, что в ходе военной операции в Мали им удалось уничтожить одного из главарей филиала «Исламского государства» в Западной Африке.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление минобороны Франции.

По имеющимся данным, речь идет о Мохамеде Аг Альмунере, который, по заявлению французского минобороны, был одним из главарей «Исламского государства» в Сахаре. Также стало известно об уничтожении еще одного представителя организации, имя которого в ведомстве не уточнили.

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Отмечается, что в ходе военной операции также погибли двое мирных жителей — женщина и подросток. Еще двое граждан и один член террористической группировки были ранены.

Ранее сообщалось, что в Мали в результате нападения погибли шесть французских военных.