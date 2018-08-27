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Британские истребители третий раз за неделю перехватили российские самолеты над Черным морем

02:19, 27 августа 2018
Мир
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Происшествие случилось 25 августа / фото facebook.com/royalairforce

Об этом сообщает пресс-служба Королевских ВВС.

25 августа истребители взлетели с авиабазы в Румынии после того, как к границам этой страны сначала приблизился российский военно-транспортный самолет "Ан-26", а потом - противолодочный "Бе-12".

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"Тайфуны" сопровождали самолеты, пока они не отдалились от румынского воздушного пространства.

Это уже третий подобный инцидент за последнюю неделю, отмечает ведомство. 22 августа два британские истребители Typhoon сопровождали два российских истребителя "Су-30" над Черным морем. На следующий день "Eurofighter Typhoon" перехватили над Черным морем самолет-амфибию "Бе-12".

Минобороны России никак не комментировали эти случаи, а в российском МИД обвинили британские военно-воздушные силы в "провокационной деятельности".

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Теги: #Черное море#перехват#российские самолеты