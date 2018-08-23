National Interest: Добыча газа в Украине лишит смысла «Северный поток-2»

У США есть замечательный рыночный способ, как раз и навсегда положить конец энергетическому шантажу Кремля.

У США остается не так много стратегических выборов на фоне того, как газопровод «Северный поток-2» приближается к точке, в которой он станет свершившимся фактом.

К примеру, Вашингтон может наложить санкции на европейские фирмы, которые поддерживают сооружение российской ГТС, он может капитулировать или же найти способ, как лишить новую российскую трубу возможностей стать для Кремля инструментом геополитического влияния.

Об этом в статье для National Interest пишут эксперты Центра исследования проблем энергетики Института Бейкера в Хьюстоне Габриэль Коллинс и Анна Микульская.

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По их мнению, Вашингтон должен поставить своим партнерам в Центральной и Восточной Европе два вопроса: как им помочь нарастить возможности для импорта сжиженного газа и как Америка может поддержать улучшение трубопроводов для лучшей дистрибуции газа по всему континенту. Успешное воплощение этих двух целей нейтрализует «Северный поток-2» и лишит его геополитической важности для Кремля.

Мотивы Москвы для построения новой «трубы» вряд ли сугубо коммерческие. Поэтому США должны возглавить стратегию, которую авторы называют «газовой геоэкономикой», которая оживит энергетические рынки развивающихся стран и избавит российский газопровод потенциала шантажировать других. Это можно сделать, если создать более конкурентный и разнообразный рынок газа в Европе.

Энергетическую безопасность лучше всего обеспечит глубокий рынок взаимозаменяемых поставщиков, где объемы энергоносителей можно легко купить, сделав невозможными перебои в поставках. Газовые стратегические проекты при поддержке Америки могут воплотить эту идею, увеличив доступ потребителей в Европе к гибким морским поставкам газа от целого спектра поставщиков по всему миру. Этому также будет способствовать повышение возможностей быстро транспортировать энергоносители по внутренней сети трубопроводов на континенте.

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Авторы убеждены, что США не должны создавать какие-то особые условия для поставок именно своего газа. Если сжиженный газ будет поставляться из Америки, Персидского залива, Катара, Норвегии и России одновременно, у Европы будет более гибкий портфель источников энергии. Таким образом, ни один отдельный постачальний не сможет шантажировать и принуждать к чему-то целые страны.

Также «газовая геоэкономика» сможет помочь решить недооцененный аспект энергетических отношений между Россией и Европой, а именно внутреннюю газовую нефункциональность Украины. Из-за «Северного потока-2» Киев будет терять миллиарды долларов дохода за транзит ежегодно. Также это заставит Украину покупать газ по ценам для Центральной Европы. Таким образом, украинская тяжелая промышленность может столкнуться с серьезным давлением из-за своей зависимости от поставок энергоносителей из России.

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Но американская «геоэкономика» может подтолкнуть правительство к более коммерческим решениям. Можно заинтересовать международные энергетические компании и привлечь их к разработке значительных залежей газа в акватории Черного моря. Таким образом, Украина может стать более самодостаточной в энергетическом измерении.

По мнению авторов, геоэкономический подход очень реалистичен. Ведь он в отличие от санкций пользуется рыночными силами, не требует принудительного исполнения и пойдет на пользу потребителям по всей Европе. Ведь рост конкуренции в сфере поставок газа приведет к сокращению цен. Санкции США против России часто создают дипломатические споры. Однако, вряд ли европейские политики будут выступать против улучшения доступа к более дешевому газу. А в это время Россия потеряет возможность использовать энергоносители как средство политического влияния.