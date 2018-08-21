В Швеции в результате столкновения с птицей разбился истребитель

17:03, 21 августа 2018
Мир
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Истребитель Saab JAS 39 Gripen / фото nationalinterest.org

Об этом сообщает "Гордон" со ссылкой на Sveriges Radio.

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Самолет шведских ВВС разбился в поселении Роннебю. Пилот успел катапультироваться, его госпитализировали.

Министр обороны Швеции Петер Гультквист рассказал, что пилот все сделал так, как должен был в этой ситуации. Он также отметил действия спасателей, которые смогли его быстро найти.

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Теги: #истребитель#катастрофа#Швеция