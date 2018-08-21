В Швеции в результате столкновения с птицей разбился истребитель
17:03, 21 августа 2018Мир
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Самолет шведских ВВС разбился в поселении Роннебю. Пилот успел катапультироваться, его госпитализировали.
Истребитель Saab JAS 39 Gripen / фото nationalinterest.org
21 августа в Швеции истребитель Saab JAS 39 Gripen разбился после столкновения с птицей.
Об этом сообщает "Гордон" со ссылкой на Sveriges Radio.
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Самолет шведских ВВС разбился в поселении Роннебю. Пилот успел катапультироваться, его госпитализировали.
Министр обороны Швеции Петер Гультквист рассказал, что пилот все сделал так, как должен был в этой ситуации. Он также отметил действия спасателей, которые смогли его быстро найти.
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