Мадонна и Ники Минаж поцеловались на музыкальной премии MTV (фото)

За кулисами церемонии Мадонна встретила американскую рэп-исполнительницу Ники Минаж, которой подарила поцелуй в губы.

Престижная американская премия в сфере создания видеоклипов MTV Video Music Awards 2018 запомнилась многим не только шоу, которое устроили артисты на сцене мероприятия, но и благодаря откровенным и эпатажным нарядам звезд на красной дорожке.

Знаменитая певица Мадонна, которая недавно отпраздновала свое 60-летие, также удивила публику своим нарядом. Звезда облачилась в национальный костюм марокканцев.

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За кулисами церемонии Мадонна встретила американскую рэп-исполнительницу Ники Минаж, которой подарила поцелуй в губы. Восторженная Ники успела запечатлеть видео с легендарной певицей и опубликовала его в Instagram-сториз.

Ники Минаж, к слову, удивила присутствующих не менее эпатажным образом.