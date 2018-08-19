Израиль закрыл переход через КПП на границе с сектором Газа

Границу могут пересечь только те, кто нуждается в медицинской помощи, и жители Палестинской автономии, желающие вернуться в Газу.

Израиль закрыл контрольно-пропускной пункт (КПП) «Эрез» на границе с сектором Газа из-за протестов в приграничной зоне.

Как сообщает Радио Свобода, сейчас границу могут пересечь только те, кто нуждается в медицинской помощи, и жители Палестинской автономии, желающие вернуться в Газу.

О сроках возобновления работы КПП пока не сообщается.

На границе Израиля и сектора Газа остаются открытыми два КПП. Оба они предназначены для перевозки грузов.

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Накануне палестинский лидер Махмуд Аббас призвал жителей автономии к «ненасильственному сопротивлению» израильским властям, чтобы добиться независимости региона. Он также отметил, что Палестинская автономия будет бойкотировать контакты с США, если Вашингтон не изменит свое решение о переносе американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим.

30 марта на границе между сектором Газа и Израилем палестинцы начали многодневную акцию протеста «Великий марш возвращения». По словам организаторов акции, они хотят привлечь внимание к судьбе жителей автономии, которые, как утверждается, не могут возвратиться в дома своих предков на территории Израиля.

Перед открытием посольства США в Иерусалиме 14 мая протесты возобновились с новой силой. Протестующие жгли покрышки и кидали камни в израильских солдат. Израиль заявил, что действует в порядке самообороны для защиты своих границ. Совет Безопасности ООН осудил действия израильтян.

Эскалация конфликта возобновилась в ночь на 9 августа. Тогда из сектора Газа в сторону Израиля выпустили 180 ракет. В ответ израильские военные нанесли удар по 150 целям в палестинском анклаве.

С начала протестов погибло не менее 200 палестинцев, две тысячи получили ранения. Власти Израиля возлагают ответственность за гибель людей на ХАМАС.