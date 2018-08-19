На концерте Backstreet Boys в США ветер обрушил входную конструкцию – 14 пострадавших
В городе Такервилль (Оклахома, США) 14 человек пострадали в результате обрушения конструкции, стоявшей на входе на концерт популярной группы Backstreet Boys.
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Об этом сообщает СBS News, ссылаясь на представителей казино, где должно было состояться выступление. Отмечается, что обрушение произошло из-за сильного ветра.
Из-за сильного ветра и ливня с открытой концертной площадки эвакуировали людей.
В то же вресмя, Backstreet Boys в соцсетях сообщили, что решили отменить шоу из-за пострадавших и тяжелых погодных условий. Они также допустили перенос шоу на другую дату.
Поп-группа Backstreet Boys достигла пика популярности в середине девяностых, была награждена несколькими премиями "Грэмми". В 2001 году Backstreet Boys внесли в Книгу рекордов Гиннеса как "самую успешную подростковую группу всех времен".