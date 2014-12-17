Букмекеры Британии начали принимать ставки на падение режима Путина в течение года
15:29, 17 декабря 2014Мир
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Британская букмекерская компания Paddy Power принимает ставки на то, что президент России Владимир Путин будет смещен со своего поста до конца следующего года.
REUTERS
Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на The Telegraph.
По данным издания, сейчас ставки на это принимаются с соотношением один к 16.
Кроме того, в Paddy Power можно поставить на падение российской валюты до уровня 100 рублей за доллар к концу следующего года (шанс - четыре против семи), отказ Путина от проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году - один к 25, отказ Путина от Крыма - один к 50.
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Также можно делать ставки на несколько различных вариантов курса рубля относительно доллара в конце 2015 года.
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