Букмекеры Британии начали принимать ставки на падение режима Путина в течение года

Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на The Telegraph.

По данным издания, сейчас ставки на это принимаются с соотношением один к 16.

Кроме того, в Paddy Power можно поставить на падение российской валюты до уровня 100 рублей за доллар к концу следующего года (шанс - четыре против семи), отказ Путина от проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году - один к 25, отказ Путина от Крыма - один к 50.

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Также можно делать ставки на несколько различных вариантов курса рубля относительно доллара в конце 2015 года.